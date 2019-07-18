Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7075
  • 6,4203
  • 260.023
  • 100396
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hayati uyarı! Tehlikeli seviyeye ulaşacak!

Hayati uyarı! Tehlikeli seviyeye ulaşacak!

Hayati uyarı! Tehlikeli seviyeye ulaşacak!

ABD'de sıcaklar günlük yaşamı oldukça etkiliyor. Ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu.

Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Meksika körfezinden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgasının hafta sonuna kadar ülkede etkili olmaya devam edeceği belirtildi.
Söz konusu sıcak hava dalgasının ölümcül olabileceği uyarısında bulunan yetkililer, sıcakların birçok bölgede 32 santigrat dereceden aşağı düşmeyeceğini hatırlatarak, halkın gerekli önlemleri alması ve etraflarındaki komşu ve yaşlıları da kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

ABD’nin kuzeydoğu bölgesindeki Main eyaletinden güneydeki Florida eyaletine uzanan şeritte hafta sonuna kadar ortalama 38.3 santigrat derece sıcakların beklendiğinin tahmin edildiği aktarıldı. Weather Underground direktörü Jeff Masters, Chicago ve Detroit’te cuma günü hissedilecek sıcaklığın 42.8 santigrat, cumartesi de Washington D.C’de 43.3 santigrat dereceyi bulacağını kaydetti.

Teksas ve Oklahoma gibi ABD’nin orta kesimleri de dahil olmak üzere, ülkenin doğu kesiminde 100’den fazla yerleşim yerinde perşembe ve cuma günleri sıcak hava rekorunun kırılacağı öngörüsünde bulunuldu.
Temmuz 1995’te, Chicago’da, sıcak hava dalgasının benzeri şekilde 36.1 santigrat derecenin üstüne çıkmasıyla çoğu yaşlı, yoksul ve yalnız yaşayan 700’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(Sputnik News)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen ve Azur Benan'ın alışveriş keyfi
Demet Akalın bombayı patlattı! 'Benim konserime mi getirdin'
Ünlü oyuncu paylaştı kimse inanamadı
Burcu fena patladı: Şoke eden yöntemlerle...
Şarkıcı Berkay 2. kez baba oldu! Hoş geldin Zeynep
<p>Güney Afrika’da safari yapmak için yola çıkan turistlerin karşısına çıkan fil, turistlerin bulund

Fil, Safari Aracına Saldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erbil’de restorana silahlı saldırı! Türk diplomat şehit oldu, 2 diplomat yaralı

2 hafta boyunca yumurtanın beyazını tüketirseniz ne olur?