ABD'de sinema alanında her yıl verilen ödül hangisidir? Güven Bana sorusu ABD'de sinema alanında her yıl verilen ödül hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Emmy

B: Tony

C: Oscar

D: Grammy

Doğru cevap: Oscar