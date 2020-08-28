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  3. ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
28 Ağustos 2020 Cuma 16:29 | Son Güncelleme:

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
DHA

ABD'de faaliyet gösteren Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan (FWC) araştırmacılar, 3 ‘Suwannee timsah kapan kaplumbağası ‘yakaladı. Yetkililer, kaplumbağalardan her birinin yaklaşık 50 kilo olduğu ifade edildi.

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan St. Petersburg şehrindeki FWC araştırma bölümü Balık ve Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü (FWRI) biyologları, biri yaklaşık 50, diğeri 30 ve 20 kilo olmak üzere 3 Suwannee "timsah kapan kaplumbağası" yakaladı. Araştırmacılar, kaplumbağaların 40-80 yaş aralığında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

KURULAN TUZAKLARDAN ÇIKTILAR

FWRI tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Bu hafta, biyologlarımız Suwannee timsah kapan kaplumbağası (Macrochelys suwanniensis) için kurulan tuzakları kontrol ediyorlardı. Bu, FWC'nin 2014 yılında tanımlamasına yardımcı olduğu yeni bir tür. FWC, eyaletin tehdit altındaki tehdit altındaki türlerin dağılımını ve göreceli olarak çokluğunu belgelemek için Florida ve Georgia'daki diğer araştırmacılarla iş birliği yapıyor. Gainesville şehrinin kuzeyindeki New River'a 6 tuzak kuruldu. Bir tuzakta yaklaşık 50 kg erkek ve 20 kg ağırlığında bir dişi timsah kapan kaplumbağası yakalandı. Başka bir tuzakta ise 30 kg bir erkek timsah kapan kaplumbağası yakalandı. Yakalanan 3 kaplumbağanın fotoğrafları çekildikten sonra nehre geri bırakıldığı ifade edildi.

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