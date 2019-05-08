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  3. ABD'de bir okula silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 8 yaralı

ABD'de bir okula silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 8 yaralı

ABD'de bir okula silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 8 öğrencinin de yaralandığı açıklandı.

ABD’nin Colorado eyaletinin Highlands Ranch bölgesinde 2 öğrencinin bir okulda silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 8 öğrencinin de yaralandığı ifade edildi. 

Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun kritik olduğunu dile getiren Douglas County Şerifi Tony Spurlock, aynı okulun öğrencisi olan 2 saldırganın ise gözaltına alındığını kaydetti. Spurlock, yaralıların yakındaki hastanelere kaldırıldığını ve okulda bin 800'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

İHA

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