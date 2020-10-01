ABD'de bir ilk yaşandı: Kovid-19'lu hasta entübe sırasında doğum yaptı

ABD’de yaşanan sıra dışı olayda, koronavirüs hastası hamile bir kadın entübe sırasında doğum yaptı. 10 hafta erken doğum yapan kadının bebeğinin sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre, 28 yaşındaki Jacklyn Rodriguez entübe halindeyken hemşirelerin yardımıyla 28 haftalıkken doğum yaptı.

“OĞLUMUN DOĞDUĞUNDAN HABERİM YOKTU”

Doktorların, hamile kadının yoğum bakım ünitesinde ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle doğum yapma kararı aldığı öğrenildi.

Sıra dışı doğum sonrası konuşan Rodriguez, “Oğlumun doğduğuna dair bir bilgim yoktu. Biraz üzüldüm ama bu sorun değil. Ben de oğlum da hayattayız” dedi.