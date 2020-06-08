08 Haziran 2020 Pazartesi 20:40 | Son Güncelleme:
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre yeni doğan bebeklerin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
ABD JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI KURUMUNA GÖRE YENİ DOĞAN BEBEKLERİN VÜCUTLARININ YAKLAŞIK YÜZDE KAÇI SUDUR?
A: 38
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre yeni doğan bebeklerin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur?
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre yeni doğan bebeklerin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 8 Haziran Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre yeni doğan bebeklerin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
ABD JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI KURUMUNA GÖRE YENİ DOĞAN BEBEKLERİN VÜCUTLARININ YAKLAŞIK YÜZDE KAÇI SUDUR?
A: 38
B: 58
C: 78
D: 98
Doğru cevap: C 78