ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna göre yeni doğan bebeklerin vücutlarının yaklaşık yüzde kaçı sudur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



ABD JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI KURUMUNA GÖRE YENİ DOĞAN BEBEKLERİN VÜCUTLARININ YAKLAŞIK YÜZDE KAÇI SUDUR?



A: 38



B: 58

C: 78

D: 98

Doğru cevap: C 78