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  3. AA muhabiri uçuruma düşmüştü... Arama çalışmalarında yeni gelişme

AA muhabiri uçuruma düşmüştü... Arama çalışmalarında yeni gelişme

AA muhabiri uçuruma düşmüştü... Arama çalışmalarında yeni gelişme

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu.

Akşam verilen aranın ardından sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabı buldu.

Ekipler, Abdulkadir Nişancı'ya ait olabileceği düşünülen ayakkabının fotoğrafını çekerek yakınlarına gönderdi.

Aile fertlerinin fotoğrafı Nişancı'nın eşine göstermesinin ardından ayakkabının Nişancı'ya ait olduğu tespit edildi.

JAK, AFAD, UMKE, JÖAK ve AKUT ekiplerinin arama, tarama çalışmaları devam ediyor.

AA

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