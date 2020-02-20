A101 kaçta açılıyor, açılış saati nedir? İşte A101 çalışma saatleri

A101 çalışma saatleri 2020 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. A101 kaçta açılıyor? Her hafta markete perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Aktüel ürünler kataloğuna bakan ve almak istediği ürünleri sıralayan vatandaşlar tükenmeden ihtiyaçlarını almak istiyor, bu sebeple de erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Haberimiz içerisinden A101 açılış saatine ulaşabilirsiniz.

A101 KAÇTA AÇILIYOR? İŞTE ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Sadece cuma günleri Cuma namazı için öğle arası vermektedir. A101 hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder.

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.