A101 2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101 market aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Broşür içerisinde Samsung marka 55NU7300 55 UHD curved tv 4.499 TL, Samsung M20 cep telefonu 1.579 TL, WD 1TB harici hard disk 279 TL, pilastes seti 36.95 TL, silikon topukluk 12.95 TL, silikon tabanlık 21.95 TL, dik duruş korsesi 17.50 TL, 24 parça ahşap yapboz 12.95 TL, oyuncak 3 tekerlekli bisikler 39.95 TL, silindir organizer 9.95 TL fiyatı ile yer alıyor. Porland tabak çeşitleri 4.95 TL’den, krom mutfak-banyo ürünleri 99.95 TL’den, katlanabilir pazar arabası 45 TL’den, bayan ayakkabı saklama kutusu 5.95 TL’den, bay ayakkabı saklama kutusu 7.95 TL’den satışa çıkarılıyor.

A101 2 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

Broşür içerisinde Samsung marka 55NU7300 55 UHD curved tv 4.499 TL, Samsung M20 cep telefonu 1.579 TL, WD 1TB harici hard disk 279 TL, pilastes seti 36.95 TL, silikon topukluk 12.95 TL, silikon tabanlık 21.95 TL, dik duruş korsesi 17.50 TL, 24 parça ahşap yapboz 12.95 TL, oyuncak 3 tekerlekli bisikler 39.95 TL, silindir organizer 9.95 TL fiyatı ile yer alıyor.

A101 HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.