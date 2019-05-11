A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 bu hafta Perşembe neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hesaplı alışverişin adresi A101'de uygun fiyatlı aktüel ürünler tüketicilerle buluşturuluyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunan A101'in aktüel ürünler listesi oldukça ilgi görüyor. Her hafta perşembe günleri yayınlanan A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta HI-LEVEL 49'' FULL HD UYDU ALICILI LED TV en dikkat çekici ürün olarak karşımıza çıkıyor. A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 BU HAFTA PERŞEMBE NELER VAR?

HI-LEVEL 49'' FULL HD UYDU ALICILI LED TV 1,799,00 TL'den, HONOR 9 LITE cep telefonu 1,199,00 adet olarak, Piranha Gaming Mouse 29,95 TL'den, Piranha Bluetooth Kulaklık 34,95 TL'den ve Piranha Gaming Klavye 49,95 TL'den satışa çıkarılıyor.

A101 16 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU