94. Gazi Koşusu heyecanla beklenen yarışlar arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94.'sü, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun çim pistinde 2400 metre mesafe üzerinden koşulacak. Pandemi süreci nedeniyle Gazi Koşusu, bu yıl ilk kez seyircisiz olarak yapılacak. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

94. Gazi Koşusu 30 Ağustos Pazar günü saat 17.15'te gerçekleştirilecek.

3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatları boyunca yalnızca bir kez katılma şansını yakaladığı Türk atçılığının en önemli koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun çim pistinde 2400 metre mesafe üzerinden koşulacak.

Bu yarışın 2020 yılındaki birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL ve beşinciye 87.500 TL ikramiye verilecek.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.

KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR LİSTESİ

Gazi Koşusu'na bu sene kayıt yaptıran safkan sayısı 15. Bu isimlerin 14'ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkan listesi şu şekilde:

1 CALL TO VICTORY

2 COACH

3 ÇAKALINOĞLU

4 DEMBE

5 FULL THROTTLE

6 KING MAN GO

7 KINGSMAN

8 LORD OF GAME

9 POWERMAN

10 PREMIUM MOVER

11 SOZOPOL

12 UPPER CUT

13 VERNAZZA

14 ZABUN

15 PRIOR

93. GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI?

At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan, 2.27.73'lük derecesiyle kazandı.

Geçtiğimiz yıl, Veliefendi Hipodromu'nda üç yaşlı safkan 20 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı, 2.27.73'lük derecesiyle "The Last Romance" adlı safkan ilk sırada tamamladı. Yarış günü Jiminy Cricket'in yarışa katılmayacağı açıklandı ve koşu, 20 safkanın katılımıyla gerçekleşti.

İkinciliği 2.28.01'lik derecesiyle "Kuzey Kafkasyalı" adlı tay, üçüncülüğü 2.28.27'lik derecesiyle "Hürat" adlı safkan ve dördüncülüğü 2.28.63'lük derecesiyle "Scoutleo" isimli at elde etti.