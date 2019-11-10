9 yaşındaki Laurent Simons, dünyanın en genç üniversite mezunu olmaya hazırlanıyor

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Henüz 9 yaşındaki Laurent Simons, Hollanda’nın Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden lisans diploması almaya çok yakın. Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent Simons, eğitmenlerinden biri tarafından, “Şimdiye dek tanıdığım en iyi öğrencimden en az üç kat daha akıllı” diye tanımlanıyor.

Eindhoven Dagblad gazetesinde yer alan habere göre, yirmili yaşlarındaki gençlerin, okuldaki bir akademisyenin oğlu sandıkları 9 yaşındaki Simons, en az üç yılda tamamlanan mühendislik bölümünü bir yıldan kısa bir sürede bitirdi. Lisans diplomasını almak üzere olan Laurent Simons, “Mart ayında başladığım bölümü bitirmek için yalnızca final projemi tamamlamam gerekiyor.” dedi.

Belçika’nın Ostend kentinde doğan Laurent Simons, ailesiyle birlikte Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a taşındı. Henüz 6 yaşındayken liseye giren Simons, okulda can sıkıntısıyla mücadele etmek için 7 yaşında Amsterdam’daki Akademik Tıp Merkezi’nde bir araştırma projesi başlattı.

ANNESİNİN KARNINDA BİR ŞEYLER TERS GİTMİŞ OLMALI

Babası Alexander, 145 IQ’ya sahip olduğu bildirilen Laurent Simons hakkında, gülerek, “Annesinin karnındayken beyninde bir şeyler ters gitmiş olmalı, neyse ki bu terslik pozitif yönde gelişmiş.” diye konuştu.

Eindhoven Teknik Üniversitesi profesörlerinden 59 yaşındaki Peter Baltus, 9 yaşındaki Laurent Simons’un durumuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“En başta tabii ki çok tuhaf gelmişti. Fakat kısa süre sonra kendisiyle tıpkı diğer öğrencilerle konuştuğum gibi, hatta belki birçok öğrenciden daha iyi konuşabildiğimi fark ettim.”

DELİ GİBİ BİR ÖĞRENME HIZINA SAHİP

Olağanüstü bir beyne sahip bir çocuğun deli gibi bir hızda öğrenebilmesinin fotoğrafik hafıza ile açıklanabilecek bir şey olduğunu ifade eden Profesör Baltus, yapılan çalışmaların, Laurent Simons’un bunun çok ötesinde olduğuna işaret ettiğini anlattı.

Profesör Baltus, “Laurent Simons, şimdiye kadar tanıştığım en iyi öğrencimden en az üç kat daha zeki biri. Birçok yetişkin öğrencinin asla ulaşamayacağı bir çözüm seviyesine ulaşabiliyor.” sözlerini kullandı.

KALP CERRAHI YA DA ASTRONOT OLMAK İSTİYOR

Yaklaşık üç yıl önce Belçika basınından Het Laatste Nieuws’a bir demeç veren Laurent Simons, gelecekte yapmak istediği işe çoktan karar vermişti. Kalp cerrahı veya astronot olmak istediğini söyleyen Simons, kalp onarmayı değil, yeni bir kalp yapıp hasta kalple değiştirmek istediğini belirtmişti.

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRECEK

Eğitim hayatına başlamasından itibaren üç yıl içinde üniversite diploması alacak olan Laurent Simons, kısa süre sonra bu kapsamda Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.