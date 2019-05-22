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  3. 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşüp yaşamını yitiren Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.

DHA

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