9. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İzmir’de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla Bergama Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Bergama Ticaret Odası desteğiyle düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri verildi.

Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) düzenlenen törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri,Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, BERKSAV Başkanı Gökhan Gönlügür, Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği Başkanı Yüksel Altuğ, Süter Ailesi, protokol üyeleri ve gazeteciler katıldı. Törenin selamla konuşmasını aile adına Ali İhsan Süter gerçekleştirdi. Süter, "Ailem adına Belediye, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Ticaret Odası, BERKSAV' ve bu törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

BAŞKAN KOŞTU; “BASIN BİZİM İÇİN HER ZAMAN YOL GÖSTERİCİ”

Ödül töreninde konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu Bergama’nın yetiştirdiği çok değerli isimlerden ve Türk basın camiasının güçlü kalemlerinden merhum Şakir Süter’i vefatının 13. yılında rahmet ve saygıyla andığını söyledi.

Merhum Şakir Süter’in Türk basın camiasına çok emek vermiş olduğuna dikkat çeken Başkan Koştu, şu ifadeleri kullandı:

"Aramızdan çok erken ayrılmış duayen bir gazetecinin, bu yarışma vesilesi ile yaşatılıyor olması çok önemli. Ayrıca bu tür yarışmaların, gazeteciliği teşvik edici olmasından dolayı da farklı bir değer taşıdığına inanıyorum. Gazetecilik, dünyanın en zor mesleklerinden olduğu kadar, bir o kadar da önemli bir meslektir. Özellikle biz siyasiler ve yerel yöneticiler için medya, sorunların tespit edilmesine ve çözümüne çok ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bu anlayışla yaklaşık 1 buçuk yıldır görev yaptığım Bergama Belediye Başkanlığı görevinde de medyadan gelen tüm eleştirileri yol gösterici olarak değerlendirdim ve öyle yapmaya da devam edeceğim. Ayrıca, Unesco Dünya Kültür Mirası kentimizi sosyal, ekonomik ve kültürel olarak ileriye taşımak için başlattığımız projelerimize, medyanın vereceği desteğin Bergama’mız için çok önemli olduğunu da özellikle belirtmek isterim."

İGC CEMİYET BAŞKAN YARDIMCISI GAPPİ; "GAZETECİLİK İDEALİSTLERİN YAPABİLECEĞİ BİR MESLEKTİR"

Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi şunları kaydetti:

"Bergama’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehir dışında olması nedeniyle törene katılamayan İGC Başkanı Misket Dikmen'in selamını ileten Gappi, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Pandemi ile birlikte bu zorlukların arttığına işaret eden Gappi, "Gazetecilik mesleği aynı zamanda zorluklarla mücadele demektir. Bu yönüyle de idealist kişilerin yapacağı bir meslektir. Bizde cemiyet olarak bu zorlu süreçte birçok meslektaşımız için eğitim çalışması yaptık. Merhum Şakir Süter'in biz meslektaşları için anlamı çok büyük. Biz içimizden gelerek bu töreni yapıp Şakir Süter'i anıyoruz. Bunun en büyük nedeni dik duruşu ile mesleğe kattığı değerlerdir. Ruhu şad olsun."

Daha sonra Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper bir konuşma yaptı. Ürper, şehirleri anlamlı kılan unsurun binalar değil içindeki yaşayan insanlar olduğuna, merhum Şakir Süter'in de Bergama'ya değer kattığına dikkat çekti. Ticaret Odası Başkanı Ürper, şunları dedi:

"Merhum Şakir Süter, Bergama ile gönül bağını hiç koparmamıştır. Burada olmaktan dolayı onur duyuyorum."

Açılış konuşmalarının ardından gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Ödül kazanan gazeteciler şöyle:

Haber Dalı:

DENİZ KILIÇ – ALTINORDU: TÜRKİYE’NİN RN BÜYÜK FUTBOLCU FABRİKASI – EURONEWS TÜRKÇE

LEVENT ARIÖZ – HAVUZ AYIBI – DOKUZ EYLÜL GAZETESİ

Araştırma – İnceleme Dalı:

HACER ÖNOĞLU ÜLGER – PİRAYE HANIM’IN YASSIADA MEKTUPLARI – YENİ ASIR GAZETESİ

Fotoğraf:

GÖKÇE ADAR – MÜLTECİLİK HAKTIR – DOKUZ EYLÜL GAZETESİ

Röportaj:

MURAT KARAKAŞ – ZEUS SUNAĞI – EGEDESONSES

Bergama Ticaret Odası Özel Ödülü:

SEZA NUR DEMİRPARMAK – BERGAMALI KADINLAR TARİHİ DOKUYOR – TİCARET GAZETESİ

Bergama Belediyesi Özel Ödülü:

MEHMET GÜLÜMSER – YANIBAŞIMIZDAKİ TARİHİ KÖY: BADEMLİ – YERELİN SESİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü:

SULTAN GÜMÜŞ – CÜRUF ÖLÜM ÜRETİYOR / OKSİJENE HASRET İLÇE: ALİAĞA – İLKSES GAZETESİ

Vecdi Altay Özel Ödülü:

ÇAĞLA GENİŞ – OTİZMLİ BİREYLER VE AİLELERİ: BİZ YILLARDIR KARANTİNADAYIZ – İLKSES GAZETESİ

Osman Bayatlı Özel Ödülü:

NURETTİN BAKİ – BAYINDIR’DAN DÜNYAYA AÇILIYOR – İLKSES GAZETESİ