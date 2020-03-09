Türkiye'den de izlenecek Süper Ay nedir? Süper Ay saat kaçta?

Süper Ay nedir? Normalden 14 kat daha büyük ve 30 kat daha parlak olacak olan Süper Ay'ı görebilmemiz için uzmanlar herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Peki, Süper Ay saat kaçta? Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle meydana geliyor. Türkiye’den de görülecek Ay tutulması hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.

SÜPER AY SAAT KAÇTA?

Çıplak gözle izlenilebilecek olan ay tutulması 9 Mart'ta gözlemlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 8 Nisan ve 7 Mayıs’ta olacak.

AY TUTULMALARI NE ZAMAN?

10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden tamamı gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye Saati ile 20.05 – 00.15 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.10’da gerçekleşecek.

05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlenebilecek 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Pasifik Okyanusu’nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25’te gerçekleşecek.

21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. Bazı illere göre tutulmanın zamanları (Türkiye Saati) aşağıdaki tablodan görülebilir. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.