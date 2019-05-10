9 Euro'luk geliriyle yetim oğlu ve torununa bakıyor

Bosna Hersek’te yaşayan ve yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışan Emina Sijamhovzic, epilepsi hastası oğlu ve torununa 9 euroluk geliriyle bakmaya çalışıyor. Eşini ve oğlunu kaybettiğini, zor yaşam koşulları altında torunu ve oğluna bakmaya çalıştığını söyleyen Sijamhovzic, torununun gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı gözlüklerinin belirli bir süre sonra değişmesi gerektiğini ancak masraflarını karşılayamadığını, 5 yaşından beri epilepsi hastası olan bir de oğlu olduğunu aktardı. Epilepsi hastası oğlunun ilaçlarını almakta zorlandığını ve hastalığı yüzünden görme yetisini kaybettiğini belirten Sijamhovzic, çaresizliğini “Ama ne yapabilirim ki” sözleriyle dile getirdi.

İHH'nın yetim projesi kapsamında desteklenen Adisa Sijamhovzic’e hem annelik hem babaannelik yapan Emina Sijamhovzic, oğlunun göğüs kemiği ağrısıyla başlayan şikayetlerinin artarak devam ettiğini ve torununun 18 aylıkken yetim kaldığını aktardı. Adisa Sijamhovzic’in annesinin ise kızını bırakarak gittiğini ifade eden Emina Sijamhovzic, bu yüzden torununa kendisinin baktığını ve üzerine yazdırdığını belirtti.

“Yardımlarla geçiniyorum”

Sahip olduğu tek düzenli gelirinin 9 euro olduğunu, yapılan yardımlarla ve bahçe işleriyle uğraşarak hayatını sürdürmeye çalıştığını anlatan Sijamhovzic, evdeki rutubetin hayatlarını daha da zorlaştırdığını, damadının yardımlarıyla evini biraz düzeltebildiğini söyledi. Sijamhovzic, hayırseverlerin yardımlarıyla hayatlarının biraz olsun kolaylaştığını belirterek, yardımları için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

İHA