9 Aralık'ta okullar tatil mi? Pazartesi kar tatili olacak mı? İşte MGM hava durumu uyarıları

9 Aralık’ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 9 Aralık hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük ve haftalık hava durumu uyarıları yayınlanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

9 ARALIK’TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

9 Aralık’ta okulların tatil olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı kesimlerde zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

VAN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinde Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yağmurlu