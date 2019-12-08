9 Aralık burç yorumları: Günlük ve haftalık burç yorumları haberimizde!

9 Aralık burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burcunuzu bugün neler bekliyor? 9 Aralık’ta ay boğa burcunda. Bugün özellikle öğle saatlerinde değişken bir tutumda ve biraz gergin olunabilir. Aralık 2019'daki en önemli astrolojik olaylardan biri Jüpiter’in Oğlak burcuna geçişidir. Haberimiz içerisinden Akşam gazetesi yazarlarından Dr. Şenay Devi'nin haftalık burç yorumuna ve Astrolog Ceylin Çelebi’nin günlük burç yorumuna ulaşabilirsiniz.

İŞTE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Astrolog Ceylin Çelebi bugün burçları nelerin beklediğini açıkladı…

9 ARALIK KOÇ BURCU YORUMLARI

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bugün özellikle Ay Mars karşıtlığının etkisiyle öğle saatlerinde değişken bir tutumda ve biraz gergin olabilirsin. Parasal konularda risk almak istemeyeceksin. Sorumluluklarını yerine getirmek adına destekleyici bir gündesin. Dikkatini daha çok yatırımlarınla ilgili alana yöneltebilirsin.

9 ARALIK BOĞA BURCU YORUMLARI

Ay Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla konfor isteğin devam ediyor olacak. Venüs Neptün olumlu açısının etkinleşmesiyle romantik bir duygu durumunda olabilirsin. Yalnız bir Boğa isen partner arayışında olabilirsin. Hassas enerjiler devrede. Partnerin varsa onunla birlikte sakin ve güzel bir gün geçirmek istiyorsun.

9 ARALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI

Kredilerin ve borçların kafanı gereğinden fazla meşgul ediyor olabilir. İç sesin bir an önce yatırım yapman, kendini sağlama alman konusunda tüm gün seni düşündürecek. Bugün yönetici gezegenin Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. Akşam saatlerinde Ay Satürn olumlu açısının devreye girmesiyle hırsla ve metotlu bir şekilde işlerine dört elle sarılıyorsun.

9 ARALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI

Ay Boğa burcunda ilerliyor ve sende bugün projelerini sağlamlaştırmak adına istikrarlı bir şekilde harekete geçiyor olacaksın. Venüs Neptün olumlu açısı idealist bir tavırda olacağını gösteriyor. Akşam saatlerine doğru yardıma ihtiyacı olanları da düşünecek, elinden geldiğinde gerek maddi gerekse manevi anlamda fedakarlıklar yapmak isteyeceksin.

9 ARALIK ASLAN BURCU YORUMLARI

Uzun süredir sağlık anlamında yaşadığın sorunlar seni bunaltmış olabilir. Bugün dışarıda olmak, huzurlu bir gün geçirmek isteyeceksin. Sanatsal konularda da kendini gösterebileceğin, ya da sergi, müze gibi ruhuna iyi gelecek yerlere gitmek isteyeceğin bir gün. Hayal gücün oldukça geniş. Akşam saatlerinde günlük rutin işlerine odaklanacaksın.

9 ARALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI

Ay Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün yönetici gezegenin Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. Hukuksal konular ya da akademik konularla ilgili kararlı tavırlarınla dikkat çekiyorsun. Öğle saatlerinde öfke patlamalarına karşı dikkatli olmalısın. Akşam ise duygularında çok daha kontrollü ilerliyorsun.

9 ARALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI

Bu sabah güzel, pozitif bir güne uyanıyorsun. Rüyalarından çok fazla etkilenmiş olarak uyanabilirsin. Şefkatli ve yardıma ihtiyacı olanları düşüneceğin, bu konuda adımlar atmak isteyeceğin bir gündesin. İkili ilişkilerinde de şanslısın. Birlikte keyifli vakitler geçirebilir, güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

9 ARALIK AKREP BURCU YORUMLARI

Partnerinle olan ilişkinde düşüncesizce çıkışlar yapabilir, tansiyonu yüksek tartışmaların başlamasına sebep olabilirsin. Ay Mars karşıtlığının etkisiyle gergin bir sabah. Ancak öğleden sonra özellikle de akşamüstüne doğru pozitif açılar söz konusu. Uzlaşmacı davranacak ve durumu toparlayacaksın.

9 ARALIK YAY BURCU YORUMLARI

Bulunduğun ortamda, çalışma koşullarında güven ve konfor arayışı içindesin. Sempatik bir tavırdasın. Bugün Merkür gezegeni senin burcuna geçiş yapıyor. Öğleden sonra sezgilerini ve sanatsal yaratıcılığını ortaya koyabileceğin enerjiler var. Tasarım işi ile uğraşıyorsan bu etkileri değerlendirmeni tavsiye ederim.

9 ARALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI

Çocuklarının masrafları ile ilgili konular var gündeminde. Maddi kaynaklarını değerlendirebilir biraz değişken ve gergin bir tavırda olabilirsin. Öğle saatlerinden sonra ise çok daha uyumlu açılar söz konusu. Dikkatli ve disiplinli şekilde işlerini halletmek isteyecek, geç saatlere kadar çalışmak isteğinde olacaksın.

9 ARALIK KOVA BURCU YORUMLARI

Boğa burcunda ilerleyen Ay evinde huzurlu bir ortam yaratma isteği içinde olmanı sağlıyor. Seni rahatsız edecek şeyleri kendinden uzaklaştırıyorsun. Günün ikinci yarısında özellikle kadınlarla ilişkiler adına güzel etkiler var. Bir bayan arkadaşına vereceğin tavsiye hayat kurtarıcı olacak.

9 ARALIK BALIK BURCU YORUMLARI

Duygusal, uyumlu, naif bir ruh haliyle bu sabah uyanacaksın. Gece gördüğün rüyalar tüm gün aklında, zihnini meşgul edebilir. Hayal gücünün ve estetik zevkinin çok yüksek olduğu bugün yaratıcı şeylerle uğraşmak isteyebilirsin. İlişkilerin adına da destekleyici etkiler söz konusu.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Akşam gazetesi yazarlarından Dr. Şenay Devi'nin konu ile ilgili yazısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aralık 2019'daki en önemli astrolojik olaylardan biri Jüpiter’in Oğlak burcuna geçişi… Büyük iyilik Jüpiter’in Oğlak burcunda ki seyri bazı sınırlamaları veya kısıtlamaları yanı sıra, kabullenmeleri zor olan bazı gerçekleri kabul etmemize yardımcı olur. Ancak, bu enerjiler altında kendimize dürüst olup eksi yanlarımızı artıya çevirebilir, korku kaygı takıntılarımızdan uzaklaşabiliriz. Farkında olanlar astrolojik etkileri nimet olarak kabul edip kendilerini geliştirecekler bu geçiş altında.

Tüm inanç ve görüşlerimizin yenileneceği yararlı olanı seçerek bu süreçte artık gerçekliğimize uymayan bazı fikirlerden tamamen uzaklaşıp doğrularımızı bulabiliriz.

KOÇ: Koç burçları için kış gündönümü yeni bir proje başlatmak için iyi bir zaman. Dilimi Yıldızlar, elde etmeyi planladıkları her şeyi sonuçlandırmak için sizlere yeterli enerjiyi sunuyor. Şimdi sizlere düşen bu enerjiyi doğru kullanmak için kararlı olmanız.

BOĞA: Bu ay, özellikle aşk ve ortaklık ilişkilerinde faydalı olacak birçok deneyimler yaşayacaklar. Bolca yaratıcılık sevdikleri ve sevildikleri kişilerle ilişkilerde açık olacakları sevginin aşkın büyüyüp kalıcı olacağı özel enerjiler ile karşı karşıyalar. Sevdikleri ve önemsedikleri kişilere karşı yaratıcı ve açık olma eğilimindeler.

İKİZLER: Ayın başlangıcı çoğunuz için oldukça zayıf enerjileri barındırmakta. Ortaklıklarla ilgili sorunlar, yaşça büyük veya yetkili bir kişinin çirkin iç yüzü ve hayatınızda ki önemli bir kişi ile yaşayacağınız sizi hayal kırıklığına uğratacak bir olay, beklemeniz gereken olaylardan sadece bir kaçı olabilir. Bazılarınız da hiç kimsenin sizden hoşlanmadığı hissine kapılabilir.

YENGEÇ: Ay, çoğunuz için harika başlayacak. Karizmatik, iddialı ve çekici olacaksınız. Bazılarınız aklı başında ve net bir şekilde kendini ifade edecek. İşlerinizi ve hayatında ki zorlu şeyleri düzene sokmak adına ele aldığında her şey rayına oturacak. Önemli kariyer fırsatları önünüze geliyor olabilir ancak çok çalışıp geri kalan her şeyi göz ardı ederseniz bu problem haline gelebilir.

ASLAN: Ay’ın ilk günlerinde trafikte tartışmamaya dikkat edin bir anlık sinir sizlere pahalıya patlayabilir dikkatli olmalısınız. Eğitim hayatınızda başvurularınız kabul görebilir sıkıntı yaşadığınız konuları pozitife çevirebilmenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Bu ay önemli bir kariyer yükselişi elde edebilir ve hayatın zorluklarına karşı kolay çözümler bulabilirsiniz.

BAŞAK: Bu ay iniş ve çıkışlar olacak. Bazen gergin olabilirsiniz, ama aynı zamanda mutlu, sevgi dolu bir ruh hali içinde olduğunuz zamanlar da olacaktır. Önemli kararlarınızı ayın ilk haftası almamaya dikkat etmeli kendinizi baskı altında tutmamalı hiç kimsenin de sizi baskılamasına izin vermemelisiniz. Bu ay beklenen finansal kazancı sağlayacak olan uzun vadeli tasarruflar için bütçenize göre birden fazla yatırım yapmaya fırsatı elde etmeniz mümkün.

TERAZİ: Bu ay finansal ve hukuki konularda özellikle zorlandığınız bir konuda çıkış yolunu bulabilirsiniz. Bu ay boyunca verdiğiniz her karar doğru gibi görünüyor. Bitişler ve başlangıçlar sizleri daha iyi noktalara taşıyacak mesleki konularda. Dikkat etmeniz gereken konu fikir hırsızlıklarına karşı temkinli olmanız olmalı. Özel yaşamınızda ise gergin enerjiler tam anlamıyla arkanızda kalıyor.

AKREP: Bu ay her konuda organize ve disiplinli olacaksınız. Bir çoğunuz çok güzel bir ay geçirecek. Etkileyici ve pozitif enerjiler sizler ile ilerlerken kendi doğrularınıza güvenerek alacağınız kararlar etkili ve olumlu sonuçları beraberinde getirecek her konuda sizlere. Gelir düzeyiniz çabalarınızla artabilir. Spekülatif ve diğer finansal kaynaklardan kazançlar olabilir.

YAY: Doğum gününüz kutlu olsun! Özel gününüz için tam zamanında, esprili, parlak ve çekici olacaksınız! Ayrıca insanlar sizi özellikle dinamik ve iddialı bulacaklar. Oldukça şanslı bir çizgide olacak ve her şey yolunda gidecek!

OĞLAK: Bu ay oldukça, etkileyici, konuşkan ve hayat dolu olacaksınız. İş başvurusu yapmak veya randevu almak için iyi bir aydasınız. Tüm enerjinizi çok sevdiğiniz biri için harcayabilir ve daha sonra iş yerinizde ekstra saatler geçirmek zorunda kalabilirsiniz! Bunu dert etmeyin, Sadece yapmanız gerekeni yapmalısınız! Aşk ve başarı için fırsatları kaçırmayın.

KOVA: Bu ay, kariyerinizde yükselme söz konusu olabilir. Hayatın zorluklarına karşı kolay çözümler bulmanız gerekiyor. Fikirlerinizi diğer insanlara aktarabilmeniz için uygun enerjiler ile karşı karşıyasınız. Finansal olarak sizin için destekleyici bir dönem. Geçmişte yapılan yatırımlardan bazı finansal kazançlar elde edebilirsiniz.

BALIK: Bu ay kariyerinizdeki pozisyonunu geliştirmek için çabalarınız sizleri en iyi seviyeye getirebilir. Yöneticileriniz tarafından verilen çalışmalarda aktif olmalısınız. Yeteneğiniz istenen ilerlemeyi elde etmenize yardımcı olabilir. Sizlere önerim “pozitif ol ve pozitif düşün” düşüncesini benimsemelisiniz. Pek çoğunuz hedeflerine ulaşabilir.