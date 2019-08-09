9 Ağustos burç yorumları! Bugün hangi burç nelere dikkat etmeli?

9 Ağustos burç yorumları merak edilen konular arasında üst sıralarda yer alıyor.. Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir. Günlük burç yorumları ile burcunuzdaki değişiklikleri, önemli olayları öğrenebiliyorsunuz. 9 Ağustos 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumlarımızı haberimizden okuyabilirsiniz..

KOÇ BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün enerjiniz tavan seviyesinde. Her şeyi hemencecik yapabilecek ve eksiksiz tamamlayabilecek gibi hissediyorsunuz. Ama dikkat edin yine de kararlarınızı ani vermemelisiniz çünkü o zaman hata yapma şansınız artar. Aşk hayatınızda değişikliklere ve farklı gezilere eylemlere açık olursanız daha mutlu olacaksınızdır.

BOĞA BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir durağan geçen iş hayatınız iş arkadaşlarınızın desteği ile gelişecek. Bu sayede daha da azim ve inançla yaratıcı fikirler üreteceksiniz. Aşk yaşamınızda da ne kadar ılımlı olursanız o kadar iyi gidecek bir dönemdesiniz bunu dikkate alsanız iyi olur. Unutkanlıklarınız pahalıya mal oluyor. Ödemeleri not alsanız sorun kendiliğinden çözülecektir.

İKİZLER BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi engellemeye çalışan dış etmenlerle başa çıkacak gücünüz fazlasıyla var ve bunun için mücadele azminizi bırakmayıp kendinize inanmanız gereken bir dönüm noktasındasınız. Eğer bu güveni yakalayıp devam ettirebilirseniz iş ve aşk alanında çok iyi gelişmeler yaşayıp güzel fırsatlara açılan kapıları açabilirsiniz. Sağlığınız sizi üzmeden söylenenleri yapsanız iyi olur.

YENGEÇ BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Finansal konularda olumlu ve sakin kalmak ve o şekilde hareket etmek durumda olduğunuz bir gündesiniz. Önünüze engeller çıkacaktır fakat bu engeller karşısında dirayetli olmalısınız. Yaratıcı fikirler ile kollektif çalışmaların önünü açmak da sizin elinizde. Parasal konulardaki durumunuz hafta sonu vereceğiniz karara bağlı. İşler kötüye gitmeden dur deseniz iyi olacak.

ASLAN BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dikkatiniz biraz dağınık ama önemli bir gündesiniz. Farklı değerlendirmelere açık olmalı ve kendi görüşünüzün duyulur olmasını sağlamalısınız. Fakat dinginliğinizi korumanız ve duygularınıza hâkim olmanız gerek. Diğerlerinin sizi örnek almasını sağlayacak değişimler yapmalısınız. Kontrollü ve özenli olmanın yararını göreceğiniz günlerdesiniz.

BAŞAK BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son zamanlarda sevdiğiniz kişiyle ilişkinizde sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu sizin moralinizi bozup depresif bir hal almanız için geçerli bir sebep değil. Yapmanız gereken doğru bildiklerinizi aynı zamanda gerçek doğrularla da karşılaştırıp mutlak doğruya ulaşmanızdır. Bunu aşabilmenin en güzel yolu sevdiğiniz ile sessiz ve sakin bir ortam hazırlayıp romantik ve sevgi dolu uzlaşmacı bir konuşma olacaktır.

TERAZİ BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir yürüttüğünüz çalışmanın sonuna geldiniz. Aslında başarılı bir iş çıkardınız, sonuçlardan endişelenmeyin. Hafta sonu işin yoğunluğundan çıkıp kendinize zaman ayırın, önünüzde geleceğinizi etkileyecek kararlar var. Doğru karar vermek için son bir kez daha gözden geçirecek zamanınız olsun. Para şimdilik kaygılanmamanız gereken bir konu.

AKREP BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çok enerjik ve pozitifiniz. Havanın güzelliği de içinize yansıyabilir. Gereksiz ayrıntılarla kendinizi üzmeyin artık. İş yerinde koca bir hafta bitti ve her şey geride kaldı. Bugün yaşayacağınız karşılaşmalar sizin canınızı sıksa da boş verin, geçmişte kalmış şeyler sizi boşa üzmesin. Hem siz de biliyorsunuz fazla kıskançlık iyi değildir. Bu konuda dikkatli ve sağduyulu davranmazsanız ilişkiniz kötüye gidebilir. Dikkat edin.

YAY BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin için oldukça stresli bir gün olabilir. Kesinlikle ani kararlar vermeyiniz. İç sesinize kulak vermeniz bu durumu çözecektir. İstemediğiniz kararlar almak zorunda bırakılmak veya yapmadığınız hataları kabul etmek zorunda bırakılmaya çalışılabilirsiniz fakat sakin ve stressiz davranmakta bu durumu çözecektir ve olayların üstesinden geleceksinizdir.

OĞLAK BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hayatınızda bir dönüm noktası olabilir. Hatta kaderinizi değiştirebilecek görüşmeler yapabilir ve kararlar alabilirsiniz. Bu yüzden konularında üstünde defalarca düşünüp karar ve fikirlerinizde de olabildiğince soğukkanlı olmanız yararınıza olacaktır. Aşk hayatınızda riske girmemek adına normale göre biraz daha önemsemeniz gerekiyor.

KOVA BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eğitim ve iş alanlarındaki planlarınızda arkadaşlarınızın da desteğini alarak olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapmaktan ve onların fikirlerini değerlendirmekten çekinmeyin, bu sizi ileri seviyelere ve planlarınızda olumlu gelişmelere sebep olacaktır. Mide sorunlarınız artabilir, beslenmenize dikkat edin.

BALIK BURCU 9 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün işinizde yaşadığınız iletişim sorunlarınızı tamamen ortadan kaldıracaksınız. Küçük bir yanlış anlaşılma siz müdahale etmeseydiniz çok fazla büyüyecekti. Tavrınız herkesin dikkatini çekti. İşinizle alakalı bir seyahat söz konusu olabilir. Bunu fırsat bilerek aşk enerjisinin sizi çağırdığını düşünüp değerlendirmelisiniz.(Kaynak:Kadinlarduysun.com)