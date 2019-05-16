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8'inci kattan atlayacağı sırada polis kurtardı

8'inci kattan atlayacağı sırada polis kurtardı

Batman'da, 9 katlı inşaatın 8'inci katında intihara kalkışan Özgür B. (19), polisin anlık müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde kent merkezindeki Basın kavşağında meydana geldi. 9 katlı inşaatın 8'inci katında çıkan Özgür B., atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alıp inmesi için Özgür B. ile konuşurken, itfaiye ekipleri ise havalı yatak açtı. Polislerin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Özgür B., kendisini boşluğa bırakmak istediği sırada polis bir anda müdahale etti. Polis, tuttuğu Özgür B.'yi çekerek atlamasına engel oldu. İndirildiği sırada 2'nci katta fenalaşan Özgür B.'ye, sağlık ekipleri müdahale etti. Özgür B., müdahale sonrası sedyeye konularak itfaiye aracının merdiveniyle aşağıya indirildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür B., tedaviye alındı.

(DHA)

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