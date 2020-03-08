8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları: Resimli 8 Mart Kadınlar Günü sözleri ve kutlama mesajları

8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. 8 Mart Kadınlar Günü bugün kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanıyor. Türkiye'de ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajlara ve sözlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim..

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun…

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... Kadınlar günün kutlu olsun!

Her kadın birer çiçektir; ilgi ve sevgiye layıktır. Başımızın tacı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Bu hayatta sahip olduğum her şeyim, dünüm, bugünüm, yarınım canım kadınım kadınlar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..

8 MART KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Kadınlar insandır, biz insanoğlu. (Neşet Ertaş)

“Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin.” Henry Miller

“Bir kadın hak ettiği yaştadır.” Coco Chanel

Bir kadın sizin için çabalıyorsa, sıkılmayın sarılın. Çünkü kadın inancını yitirdiğinde ipin ucunu bırakır.

Kadınları anlatmaya kelimeler, anlamaya da ömürler yetmez.