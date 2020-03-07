8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler: Kadınlar ile ilgili özlü sözler sizlerle

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler yoğun olarak araştırılıyor. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Kadınların bu özel gününü kendilerine mesaj atarak ya da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak kutlamak isteyenler en güzel, en anlamlı mesajları ve sözleri araştırıyor. Kadınlar ile ilgili özlü sözler ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözleri sizler için derledik. İşte Kadınlar ile ilgili özlü sözler sizlerleç..

KADINLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

"Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…

"Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltmasına izin vermeyin. Kendinizi sevin, sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve sesinizin önemli olduğunu anlayın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

Tüm günler gibi bugün de ne kadar özel olduğunuzu hissetmeye hakkınız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Kadınlar bu dünyadaki mutluluğun tek sebebidir. Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Bu dünyadaki hiçbir canlı bir kadın kadar güçlü değildir. Hem evinde hem de kariyerinde mükemmel performansı ile birlikte en iyi şekilde yönetir. Dünyanın en güçlü varlıkları, Kadınlar Gününüz kutlu olsun

KADINLAR İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

Kadınlar; görebilenler için hem bir sanatçı, hem de bir sanat eseridir. (Atakan Korkmaz)

Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir. - Mustafa Kemal Atatürk

Kadınlar insandır, biz insanoğlu. (Neşet Ertaş)

"Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." - Henry Miller

"Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." - Francois Truffaut

“Kadın olmak, esasen erkeklerle uğraşmaktan ibaret olduğu için çok zor bir ticaret.” - Joseph Conrad, Chance

Kadınları anlatmaya kelimeler, anlamaya da ömürler yetmez.

Kadın her şeyi affeder fakat asla unutmaz. - Konfüçyus

Kadın, erkeği kılıçsız zapt eder ve ipsiz bağlar. - Tolstoy

Kadın, insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kazarsanız kovalar. - Chamfort

Kadın şiirdir, şairi belli olmayan. Kadın çiçektir, koklamaya bile kıyılamayan. Kadın meltemdir ılık ılık eser ama bir kırıldı mı fırtına gibi yıkar geçer…

Bir kadın sizden vazgeçiyorsa sebebi sizi sevmemesi değil sizin yeterince çaba göstermemenizdir.

Bir kadın sizin için çabalıyorsa, sıkılmayın sarılın. Çünkü kadın inancını yitirdiğinde ipin ucunu bırakır.

Kadın kendi başına ne gül goncasıdır, ne de diken. Koklamasını bilirsen gül, tutmasını bilmezsen diken olur. / Refik Halit Karay