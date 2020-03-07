8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri neler? Dünya Kadınlar Günü İstanbul'da nasıl kutlanacak?

Kadınlar Günü tüm dünyada ve Türkiye’de de çeşitli etkinlikler ve gösteriler ile kutlanmaya hazırlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri neler? Her yıl olduğu gibi bu yılda kutlanacak olan kadınlar gününe saatler kaldı. Türkiye’de 1984 yılından beri kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NELER?

VODAFONE KADINLAR GÜNÜ KOŞUSU

Vodafone , "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı" kapsamında 10 kilometrelik parkurda düzenlenecek koşuda 500 kadının katılacak. Koşu, 8 Mart Pazar günü saat 09:00'da yapılacak.

"İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı" koşusu Kadıköy-Karaköy Vapuru, Baylan Pastanesi, Apollon Tiyatrosu, Caferağa Muhtarlığı, Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu, Kalamış Atatürk Parkı, Behice Yazgan Parkı rotasında koşulup başladığı noktada son bulacak.

İBB KADINLAR GÜNÜ ÖZEL VAPUR SEFERİ

İBB, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ücretsiz özel vapur seferi düzenleyecek. 8 Mart Kadınlar Günü vapuru, ilk yolcularını saat 15.00'de Kadıköy İskelesi'nden alacak. Vapur; Karaköy, Beşiktaş, Üsküdar ve Beylerbeyi'ne uğradıktan sonra Boğaz'a açılacak. Yaklaşık 1 saat sürecek olan vapur seferi saat 18:00'de Karaköy İskelesi'nden sona erecek.

ANADOLU EFES’TEN KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Anadolu Efes yarın Sinan Edem Spor Salonu’nda Yunan temsilcisi Olympiakos'la oynayacağı karşılaşmada kadın taraftarları için etkinlik düzenleyecek. Fan Club üyesi kadın taraftarlara birçok hediye verilecek.

Karşılaşma boyunca da kadın taraftarlar için pek çok etkinlik yapılacak. Ayrıca taraftarlar boyadıkları elleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Köşesi'ne de ellerinin izini bırakacak.