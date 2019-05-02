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  3. 7'nci kez intihara kalkışan adamı bu sefer de böyle ikna ettiler

7'nci kez intihara kalkışan adamı bu sefer de böyle ikna ettiler

7'nci kez intihara kalkışan adamı bu sefer de böyle ikna ettiler

Adıyaman'da işi olmadığı için evlenemediğini öne süren Yusuf D. (41), daha önce 6 kez intihara kalkıştığı 7 katlı binanın terasına çıkarak yine intihar etmek istedi.

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 7 katlı bir binanın çatı katına çıkan Yusuf D., işinin olmadığı için evlenemediğini söyleyerek intihar etmek istedi. Çevre sakinleri, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de binanın önüne branda açtı. Terasa çıkan polisler, Yusuf D.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Belediye eski Başkanı Abdulkadir Kırmızı ile telefonda görüştürülen Yusuf D., eylemine son verdi. Gözaltına alınan Yusuf D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yusuf D.'nin daha önce aynı binada 6 kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

(İHA)

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