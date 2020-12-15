77 Cumhuriyet altınını sahtesiyle değiştirmiş... Dost sandı, dolandırıldı

Adana’da ölen eşinden kalan evi satan ve altına yatırım yapan adam bir süre sonra paraya sıkıştı. Genç adam 77 adet Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi, ancak kuyumcu altınların sahte olduğunu söyledi.

EŞİNE HEDİYE ARABA ALDI



N.Y.’nin altınları yatak odasında sakladığını bir tek arkadaşı B.Ç. biliyordu. Şahsın 5 aydır işsiz olmasına rağmen eşine araba, kendisine son model cep telefonu alıp ev eşyalarını da yenilediği saptandı. Evin anahtarının yerini de bildiği ortaya çıkan B.Ç., gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelinin dolandırıcılık suçundan sabıkalı olduğu belirlendi.