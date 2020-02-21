73 milyon liralık vurgunda şok iddia

Olay, 8 Şubat sabahı patlak verdi. Birçoğu iş insanı çok sayıda kişi, Tuğrul E.'nin (24) Muratpaşa ilçesinde 4 yıl önce açtığı galeriye gitti. Galeri sahibine ulaşılamazken, alacaklılar çalışanlardan 'Nerede olduğunu bilmiyoruz' yanıtını aldı.

Saatler süren gerginlik sonrası, bu kişilerden bazıları, galeride bulunan araçlardan aldı. Savcılıklara ve emniyete yaklaşık 100 kişi müracaat ederek dolandırıldıklarını iddia etti. Toplanan paranın miktarının ise 73 milyon TL olduğu ifade edildi.

Galerici Tuğrul E.'nin ortağı olan ve hakkında suç duyurusu yapılan Kadir D. de, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ortağının kendisini de dolandırdığını ileri sürdü, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tuğrul E. ile daha önce bir ticaretlerinin olduğunu ve kendisine güven sağladığını belirten Kadir D., “Son olarak 4 aracı onun galerisine satması için koydum.

Araçların kayıtlarını da adı geçen şahsın şirketi üzerine yaptım. Daha sonra araçlarla birlikte kaybolmuştur. Şu aşamada şüpheliye ulaşamıyorum.

Öğrendiğim kadarıyla şüphelinin bu ve benzeri olaylarının olduğunu ve kaçak durumda olduğunu öğrendim" dedi.

(DHA)