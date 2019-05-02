72 yaşındaki kadını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi pes dedirtti

Tekirdağ'da, salı akşamı Naciye Saygın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak üzerinde bulunan Umut Apartmanı'ndaki dairesine girerken, apartman girişinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışmada şüphelinin Fedai Kavrık olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Kavrık, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

DHA