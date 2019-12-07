7 Aralık İstanbul, İzmir su kesintileri haberimizde.. Sular ne zaman gelecek?

7 Aralık İstanbul, İzmir su kesintileri vatandaşlar tarafından arama motorunda aranıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) internet sitelerinde günlük kesintileri yayınlıyor. 7 Aralık İstanbul, İzmir su kesintileri de yayınlandı. Su ihtiyaçları olanlar Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

7 ARALIK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah,Dursunköy Mah,Deliklikaya Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 03:08:50.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Karaburun Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:08:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:39:56.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Süleymaniye Mah,Ardıçlı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:36:23.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:56:04.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah,Derviş Ali Mah,Atikali Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:43:03.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah,Alipaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:34:54.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Örencik Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:12:35.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:39:56.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

7 ARALIK İZMİR SU KESİNTİLERİ

Aliğa, Bornova, Çeşme, Çiğli, Foça, Karabağlar gibi birçok yerde elektrik kesintileri yer alıyor.