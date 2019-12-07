7 Aralık İstanbul, İzmir su kesintileri haberimizde.. Sular ne zaman gelecek?
7 Aralık İstanbul, İzmir su kesintileri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Suların gittiğini gören vatandaşlar arama motorunda suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Aralık Cumartesi günü yaşanacak su kesintilerini yayınladı. Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı haberimizde..
7 Aralık İstanbul, İzmir su kesintileri vatandaşlar tarafından arama motorunda aranıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) internet sitelerinde günlük kesintileri yayınlıyor. 7 Aralık İstanbul, İzmir su kesintileri de yayınlandı. Su ihtiyaçları olanlar Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
7 ARALIK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah,Dursunköy Mah,Deliklikaya Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 03:08:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Karaburun Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:08:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:39:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Süleymaniye Mah,Ardıçlı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:36:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:56:04.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah,Derviş Ali Mah,Atikali Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:43:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Silivri Mah,Alipaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 09:34:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Örencik Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:12:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-07 10:39:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
7 ARALIK İZMİR SU KESİNTİLERİ
Aliğa, Bornova, Çeşme, Çiğli, Foça, Karabağlar gibi birçok yerde elektrik kesintileri yer alıyor.