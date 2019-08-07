7 Ağustos 2019 burç yorumları! Bugün hangi burçlar dikkatli olmalı?

7 Ağustos 2019 burç yorumları merak edilen konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Günlük burç yorumları aşka,sağlığa, aileye, kariyere, paraya dair ipuçları ve tavsiyeler veriyor.Bugün hangi burçlar dikkatli olmalı? diye merak ediyorsanız 7 Ağustos 2019 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumlarımızı haberimizden okuyabilirsiniz..

KOÇ BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son zamanlardaki kontrolsüz harcamalarınız sorun yaratmaya başlıyor. Bugünlerde kapınız çalabilir, dikkat. Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Oysa yaşamı öylesine derin algılıyor ve içinizde hissediyorsunuz ki, yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Aşk yaşamınızda uzun vadede değişiklikler yapmak için, bugünden düşünmeye başlamayın.

BOĞA BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün alacağınız işle ilgili teklifi etraflıca düşünün . Çünkü alacağınız karar parasal geleceğinizi yakından ilgilendiriyor. Karşılıklı ilişkilerinizde gücünüzü farklı bir şekilde karşı tarafa yansıtabilir ve yanlış anlaşılabilirsiniz. Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz. Kafanızın içinde bir çok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın tam zamanı.

İKİZLER BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün şansınız çok açık. Şans oyunlarına için bir şans verin. Siz sınırlarınızla çevreniz arasında kesin çizgileri olan birisiniz. Bugün, sizin gibi rahat birinin tutucu davranışlar içinde olması, arkadaşlarınızın tepkiselliğine hedef olmanıza neden olacaktır. Bugün iddiacı ve istekli konuşmalarınızla bazı kişileri kendi sathınıza çekiyorsunuz. Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz.

YENGEÇ BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde dikkatiniz çok dağınık. Bu işyerinize yansımaya başladı, dikkat. Yakın dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi oldukça mutlu ederken, geçmiş anılarınız da canlanabilir. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde, bazı paylaşımlara ihtiyacınız var ve sizin için gerekli olan tek şey arzuladığınız sevgi desteği. Ani gelen telefonların sizi olumlu motive etmesi, yaşam heyecanlarınızı daha da arttıracak.

ASLAN BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnatçısınız ve önünüze koyduğunuz hedefi ıskalamıyorsunuz. Projelerinizi ertelemenize rağmen, birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddesel sorunlarınızın başınızı ağrıtmasını istemiyorsanız, bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.

BAŞAK BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile içi birtakım olayların gündeme gelmesiyle birlikte; bugün onlara vakit ayırmalı, sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelisiniz. İşinizle ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Her türlü sanatsal olayların gündeme geleceği bir gün. Neptün,kişiliğinizle ilgili sorunların abartmasına neden olacaktır. Sindirim sisteminizle ilgili mevsime bağlı şikayetleriniz olabilir.

TERAZİ BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızdaki gitgeller sizi çok yordu. Aslında çoktan noktayı koydunuz ama hayır demeyi bir türlü beceremiyorsunuz. Oysa artık yapılacak çok da bir şey kalmadı, biliyorsunuz.İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. Bu sıralar işinizde farklı düşünceler gündemde olacak, ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

AKREP BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde düşünmeden verdiğiniz kararlar sorun yaratmaya başladı.Çevrenizi ve kendinizi sorgulayarak, haklı çıkmaya çalışıyorsunuz. Oysa, bazı konuları sonradan düzeltmek mümkün olmuyor. Maddi konularda dikkatli bir harcama tablosu ortaya çıkarmalı ve yapacağınız değişiklikleri yaşama geçirme konusunda istediğiniz hayal gücünüzü kullanmalısınız. Eğlenceli ortamlardan davet alacaksınız. Olumlu değerlendirmelisiniz.

YAY BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşler yoluna girdi. Parasal durumunuz da aynı şekilde iyiye gidecek. Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Bugün, pratik düşünmenize rağmen düşünceleriniz paylaşmak konusunda çekimsersiniz Yolları kapsayan ve kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Kişisel çekiciliğiniz ve karizmanız, her zaman olduğundan daha güçlü.

OĞLAK BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün partnerinizle tartışmamaya özen gösterin. Sinirlisiniz ve kırıcı olabilirsiniz.Başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçı davranışlar sergileyeceksiniz. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de, araştırmalar yapıyorsunuz. Küçük seyahatler için uygun bir gün olmasına rağmen, küçük aksilikler yüzünden ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

KOVA BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk size küstü. O kadar kapınız çalındı ama siz yoktunuz. Bugün, aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Kariyer ve para konusunda olumlu etkileşimler alıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen göstereceksiniz. Fazla çalışarak vücudunuza yüklenmemelisiniz.

BALIK BURCU 7 AĞUSTOS 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dikkatinizi hep açık tutmalısınız. Çünkü duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.(Kaynak:kadinlarduysun)