65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı

Taksim, Nişantaşı ve Şişli'de evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi. Vatandaşların maske taktığı ancak bazılarının sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Fatih'te parklarda ve yeşil alanlarda güneşlenen vatandaşların yanı sıra para çekmek için ATM'lere gidenler vardı.

Silivri'de de vatandaşlar sahile yakın bölgelerde ve ağaçlık alanlarda yürüyüş yaptı.

Anadolu Yakası

Kadıköy'de uzun aradan sonra dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da yürüyüş yapmayı, parklarda güneşlenmeyi ve egzersiz yapmayı seçti.

Beykoz'da sahilde yürüyüş yapan, banklarda ve yeşil alanlanda dinlenen vatandaşların bazıları ise yanlarına refakatçi olarak eşlerini veya torunlarını aldı.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahildeki vatandaşlara evlerinden yürüyüş mesafesi uzaklaşmaya izin verildiği ve sahilde yürüyüş yapmanın yasak olduğu uyarılarında bulundu. Polis sosyal mesafe konusunda da uyarı yaptı.

Bu arada, Üsküdar-Harem sahili boyunca yoğunluk görüldü. 65 yaş ve üstü vatandaşların bir bölümü daha önceden haberleşerek bugün sahilde buluşurken, bazı vatandaşlar kuşları besledi. Dışarı çıkanlar ayrıca, bol bol fotoğraf çekti ve özçekim yaptı.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Emekli imam 75 yaşındaki İbrahim Aslan, yasaklara uyarak uzun zamandır dışarı çıkmadığını söyledi. İstisna uygulanması kapsamında sokağa çıktığını aktaran Aslan, kendileri için tanınan sürede hava almak için etrafı gezeceğini belirtti.

Niğde

Niğde'de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bazı kişiler, kent merkezine gelerek yürüyüş yaptı, parklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Şadırvan Park'ta yürüyüş yapan 77 yaşındaki Arif Erkan, AA muhabirine, yaklaşık 2 aydır dışarıya çıkmadığını anlatarak "Bugün dolaşacağım, yapabilirsem alışveriş yapacağım, yapamazsam evime gideceğim. Dışarı çıkmak bizim için çok iyi oldu ama herkesin kurallara uyması gerekiyor." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta da 65 yaş üstü vatandaşlar saat 11.00 itibarıyla sokağa çıktı. Vatandaşların bazıları alışveriş yaparken, kimi de banka ATM'lerinden maaşlarını çekti.

70 yaşındaki Hüseyin Koç, sokağa çıkma izninden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Evde sıkıldıklarını, bu nedenle verilen iznin çok iyi olduğunu belirten Koç, "50 gündür evdeyiz, perişan olduk, şimdi de izin verildi, bol bol gezeceğim." dedi.

Konya

Konya'da saat 11.00'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi. Maske ve eldiven takarak eşleriyle beraber sokağa çıkanlar, evlerine yakın parklarda dolaştı. Bazı kişiler ise evlerinin önünde oturmayı tercih etti. Uzun sürenin ardından ilk defa dışarı çıkan 65 yaş üstü kişiler, saat 15.00'te evlerine geri dönecek.

Eşiyle birlikte sokağa çıkan Musa Uslu (68), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 gündür dışarı çıkamadığını söyledi. Yaşlılara tanınan 4 saatlik serbestliğin kendilerine iyi geldiğini belirten Uslu, "Evde otura otura çok kilo almıştık. Yürümek iyi gelecek." dedi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı. Kent Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.

Aksaray

Aksaray’da uzun süredir evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların yasağın kalkmasıyla sokağa çıktıkları görüldü. Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan yaşlılar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havanın keyfini çıkardı.

Karaman

Karaman'da ise Kovid-19 ile mücadele sürecinde, uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 11.00 itibarıyla sokağa çıkmaya başladı. Evlerinin yakınlarındaki parklara çıkan bazı kişiler, güneşli havanın tadını çıkardı. Maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet eden vatandaşların evlerinden uzaklaşmadıkları görüldü.

Kayseri

Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere parklarda, caddelerde, mahallelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar yoğunlukla görüldü.

Dışarı çıkan vatandaşların bisiklete bindiği, türkü söylediği, yürüyüş yaptığı ve aralarında sohbet ettiği görüldü.

Kırşehir

Kırşehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sonra ilk defa pazar yeri, meydanlar ve parklarda zaman geçirdi.

Kırşehir Kapalı Pazar Yeri'ne gelen vatandaşlar, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske verilerek tezgahların olduğu alana alındı. Çocukları ve torunlarının rehberliğinde pazara gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, kısa süreliğine de olsa alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi Meydanı, Gazi Park ve farklı mahallelerdeki parklara giden vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Sakarya, Bolu ve Düzce

Sakarya, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Sakarya, Bolu ve Düzce genelinde saat 11.00 itibarıyla sokağa çıkan vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına uyup maske taktığı görüldü.

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi Meydanı, Donatım Park ve diğer dinlenme alanlarında bol bol yürüyüş ve spor yaparak vakit geçirdi.

Bolu'da Atatürk Orman Parkı'nda yürüyüş yollarına çekilen bantlar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Yaşlılar parka gelerek yürüyüş yaptı.

Düzce'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, bariyer ve şeritlerle yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen Anıtpark Meydanı, Avni Akyol Parkı ve İstanbul Caddesi'nde yürüyüş yapmayı tercih etti.