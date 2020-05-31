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  3. 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma izni başladı
31 Mayıs 2020 Pazar 14:23 | Son Güncelleme:

65 yaş ve üstü için sokağa çıkma izni başladı

65 yaş ve üstü için sokağa çıkma izni başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle normalleşme adımları kapsamında pazar günleri sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzunca bir süredir evlerinde olan ve bir süredir normalleşme adımları kapsamında pazar günleri sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, bugün yine sokakta olacak. 

Kısıtlaması hala kaldırılmayan bu vatandaşlar, bugün saat 14.00-20.00 arasında sokakta olabilecek.  


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