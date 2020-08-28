65 yaş üstü yasak olan iller hangileri? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü vatandaşlar için düzenlenen sokağa çıkma yasağı uygulaması normalleşme süreciyle birlikte kaldırılmıştı. Koronavirüs salgını vaka sayılarında artış gözlenen bazı illerde ise yeni önlemler alınmaya başladı. Buna göre 65 yaş üstü yasak getirilen yerler ve saatler il bazında düzenlendi.

65 YAŞ ÜSTÜ YASAK OLAN İLLER HANGİLERİ?

Korona virüsü salgınında normalleşme sürecine girildi. Bununla birlikte de sosyal mesafe ve maske kuralı hayatımızın bir parçası oldu. Ancak düğün, nişan vb. etkinliklerin yanı sıra günlük akışımız içerisinde kalabalık oluşturabilecek rutinlerimizde söz konusu iki kuralın ihlali, bazı illerde vaka sayılarının artışına neden oldu.

İl Hıfzıssıhha Kurullarının takibini yaptığı vaka sayıları ve risk alanlarına göre il bazında düzenlemeler ve çeşitli yasaklar getirildi. Bu yasaklar yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara göre belirlendi. Önceleri birkaç il olarak bildirilen kısıtlamalarda son gelişmelerle birlikte il sayısı artırıldı.

65 yaş üstü yasak uygulanmasına karar verilen iller şu şekilde düzenlendi;

Ankara Aksaray Balıkesir Bartın Batman Bolu Bursa Elazığ Gaziantep İzmir Kahramanmaraş Karabük Kayseri Kırıkkale Konya Kütahya Manisa Siirt Sivas Şanlıurfa Tekirdağ Tunceli Van Yalova

65 yaş üstü vatandaşlar için yukarıdaki illerde düzenlenen kısıtlamaların hangi alanları kapsadığı ise İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından bildirildi;

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

AKSARAY

Aksaray’da salgına karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

BALIKESİR

65 yaş ve üstü vatandaşlar 1’inci ve 2’nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.

BARTIN

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucu 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

BATMAN

Batman’da 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Mazereti olanlar hariç.

BOLU

65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.

BURSA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili değerlendirmeler sonucunda bir önceki kararın iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu gruptaki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanması da kararlaştırıldı.

Açıklamada, 65 yaş ve üstü kişilerin halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla bu kararlardan muaf tutulacağı bilgisi de paylaşıldı.

ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:

“65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilmelerine, taziye sahiplerine evlerde veyahut farklı yerlerde taziye yapılmaması yönünde İl Müftülüğü tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, muhtarlar vasıtasıyla cami hoparlöründen taziyelerin yasak olduğuna dair anonsun günlük olarak ihmale yer verilmeden yapılmasına, karar verildi."

GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanımını kısıtladı.Buna göre, toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklandı. Gaziantep’te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi de yasaklandı.

İZMİR

65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi. Buna göre, 65 yaş üstü kişilerin sabah 07.00 – 10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak. Yaşlıların akşam 17.00’den sonra sebze/meyve pazarlarına girişleri de yasaklandı.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı. Kısıtlamadan araç şoförlerinin de sorumlu olduğu, kurala riayet etmeyen vatandaşların tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine ceza kesileceği ifade edildi.

KAYSERİ

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu etkinliklere katılması, pazar ve AVM gibi mekanlara girişlerinin sınırlandırıldığı bildirildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) kabul edilmeyecek.

65 yaş ve üzerindekiler toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10.00’dan, akşam 17.00’ye kadar kullanabilecekler

65 yaş ve üzeri kişiler pazar, AVM, sosyete pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri yasaklandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, salgın ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi.

KONYA

Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında bugün toplandı. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi.

KÜTAHYA

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın belirlenen bölgelerdeki park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.

MANİSA

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

SİİRT

Siirt’te salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

SİVAS

Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu. Sivas’ta 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği’nce 65 yaş ve üstü vatandaşlara günün belli saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Buna göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar sabah saat 06.00 ile 10.00 arası ve öğleden sonra saat 16.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkmaları yasak. 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılması da yasaklandı.

TEKİRDAĞ

Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.

TUNCELİ

65 yaş ve üstü her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

VAN

Van Valiliği 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılmasını yasakladı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30 – 10.00 ile akşam saat 16.30 – 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklandı.

YALOVA

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00-21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Korona virüsü salgını dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlar için, normalleşme süreci sonrasında dışarı çıkma saatleri 10.00-20.00 olarak düzenlenmişti ve bu uygulama kısıtlama getirilen iller dışında da devam ettiriliyor.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen kalkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Salgının gidişatı ve vaka sayıları bu konuda belirleyici olacaktır.

Resmi bir açıklama gelmesi durumunda ise güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.