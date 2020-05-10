65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni genelgesi yayınlandı! İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma serbestisi genelgesi maddeleri neler?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma serbestisi genelgesi ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı merakla beklenen sokağa çıkma serbestisi genelgesini kamuoyuna duyurdu. Genelgede 10 ve 15 Mayıs için sokağa kısıtlama ve serbestisine ilişkin ayrıntılı bilgileri yer alıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma serbestisi genelgesi ile ilgili maddelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SERBESTİSİ

Genelgeye göre, 81 ildeki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olanlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 15 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.

-Yine sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA SERBESTİSİ GENELGESİ

Bakanlık valiliklerden özellikle 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatlerinde, bu grubun dışında kalan vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasını istedi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "65 Yaş ve Üzeri ile 20 Yaş Altı Vatandaşların Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan korona virüsü salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı. Yine 81 ilde 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin karar alınarak uygulandığı vurgulandı.