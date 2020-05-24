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  3. 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramın keyfini çıkardı
24 Mayıs 2020 Pazar 15:15 | Son Güncelleme:

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramın keyfini çıkardı

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramın keyfini çıkardı

İzmir'de koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

İzmir’de koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Güzelyalı Mahallesi’ndeki Fuat Göztepe Parkı’na giden vatandaşlar parkta dinlenerek, kendi aralarında sohbet etti.

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