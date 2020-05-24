65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak bayramın keyfini çıkardı

İzmir’de koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Güzelyalı Mahallesi’ndeki Fuat Göztepe Parkı’na giden vatandaşlar parkta dinlenerek, kendi aralarında sohbet etti.