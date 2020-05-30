65 yaş üstü sokağa çıkma izni hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni yarın saat kaçta? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamada vatandaşlar sokağa çıkma izninin olduğu günlerde dışarı çıkabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarına göre 65 yaş üzeri vatandaşlar pazar günleri uygulanan sokağa çıkma iznine devam edecekler. İşte tüm merak edilenler..

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.”

Ayrıca, işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında yaş sınırının 18'e çekildiğini açıkladı. Erdoğan: “20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba-Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan işletme sahibi esnaf tüccar sanayici serbest meslek sahipleri ile çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Genelge ile 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklar ve gençler veli/ vasileri nezaretinde şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecektir.