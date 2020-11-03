65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Pandemi sürecinde vaka sayılarının artması ile yasak gelip gelmeyeceği merakla araştırılıyordu. Son gelişmelere göre, Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama geldi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındı.

Buna göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmelerine ve bu saatler dışında sokağa çıkmasının yasaklanmasına karar verildi.

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:

İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.11.2020 tarih ve 135 sayılı kararı ile;

1.10.06.2020 tarih 79 sayılıİl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan “sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine” kararının iptaline,

2.17.08.2020 tarih 117 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 2’nci,3’üncü ve 7’nci maddelerinin iptaline,1,4,5,6,8 ve 9. maddelerinde alınan kararların devamına,

3.İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine ve bu saatler dışında kalan saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına,

4.Karantinada olan kişilerin takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı vb.) gelişirse tıbbi maske (cerrahi maske) takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşlerinde özel araçlarını kullanabilmelerine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.