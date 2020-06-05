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  3. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?
06 Haziran 2020 Cumartesi 11:56 | Son Güncelleme:

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitiyor mu" 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek"

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında bir çok tedbir ve önlem alınmaya devam ediliyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması sürüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden yasakta vatandaşlar sokağa çıkma izninin olduğu gün belirtilen saatler aralığında dışarı çıkabiliyorlar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? AK PARTİ MYK toplantısında, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin arttırılması konusu da gündeme geldi. İşte tüm merak edilenler..

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar yoğun bir şekilde araştırılıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden yasakta vatandaşlar sokağa çıkma izninin olduğu gün belirtilen saatler aralığında dışarı çıkabiliyorlar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde.. 

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

AK PARTİ MYK toplantısında, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin arttırılması konusu da gündeme geldi.

Sadece pazar günleri kısıtlamanın kaldırıldığı 65 yaş üstünün izin günün 4 güne çıkarılması, haziranın ortası ya da sonuna doğru kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor.

Ayrıca, 18 yaş altı gençlere ise sokağa çıkma izinlerinin 3 güne çıkarılması öngörülüyor.

Erdoğan’ın, “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenlerisk grubundaki vatandaşlarımıza özel bir ihtimam gösteriyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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