65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni önlemler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan tedbirlerin detayları İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge kapsamında yer aldı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaç? İşte yeni 65 yaş üstü kısıtlama saatleri

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ KAÇ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Öğlen 13:00 itibarıyla eve dönmesi gereken 65 yaş üstü vatandaşlar ertesi gün sabah saat 10:00'da dışarı çıkabilecek. Diğer saatlerde evde kalmaları gerekecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAK KISITLAMASI MADDELERİ

Tüm illerimizde;

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri,

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda

belirtildiği şekilde devam edecektir.

İçişleri Bakanlığı yeni genelgesi yayınlandı: Korona için yeni tedbirler neler, ne zaman uygulanacak?