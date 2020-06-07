65 yaş üstü sokağa çıkma izni başladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaça kadar sürecek?

65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma izni başladı! Coronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 65 üstü kişiler, bugün saat 14.00 itibariyle dışarı çıkabiliyorlar. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle dışarı çıkma izni, belirli gün ve saatler ile çerçevelendi. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaça kadar sürecek? Yanıtı haberimizde...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇA KADAR?

65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

NE ZAMAN SONA ERİYOR?

65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Konuya ilişkin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında şu açıklamaları yaptı;

“Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz”

65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı da aktardı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitiş tarihinin 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor. Fakat güncel vaka sayıları ve salgının seyrine göre değerlendirme durumu değişiklik gösterecektir. Önümüzdeki günlerde net bir açıklama olması durumunda güncel bilgiler, sizler ile paylaşılacak.