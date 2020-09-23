65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır, şartları nelerdir? E-devlet 65 yaş üstü seyahat izin belgesi sorgulama ekranı

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kişiler şehirler arası seyahat edemiyorlardı. Normallaşme süreciyle birlikte bu durumla ilgili de bir düzenleme yapıldı. Söz konusu yaş grubunda yer alan vatandaşlar turizm amaçlı olarak şehir değiştirebilecekler. Bununla birlikte, seyahat edebilmek için belirli şartlara uymak gerekiyor. Seyahat izin belgesi başvurusu ise e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ KALKTI MI?

65 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanıyordu. Çünkü bu yaş grubundaki kişiler yüksek risk grubu teşkil ediyor. Söz konusu yasak normalleşme süreci ile birlikte esnetildi ve turizm amaçlı yapılan şehirler arası yolculukların önü açıldı. 65 yaş üstü kişilerin seyahat edebilmesi için seyahat izin belgesine sahip olmaları gerekiyor.

65 yaş üstü seyahat izni kalkmadı, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu devam ediyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

65 yaş üstü seyahat kısıtlamasının tamamen ne zaman kaldırılacağı ise henüz belli değil. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

65 yaş üstü kişilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı ya da e-devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

65 yaş üstü vatandaşlar özel araçla şehirler arası seyahat etmeleri durumunda yine izin belgesi almak durumundalar. Zira yapılacak herhangi bir denetimde seyahat izin belgesi ibrazı gerekiyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELERDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak. Ayrıca genelgede seyahat etmek isteyen kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvuruda bulunabilecek.