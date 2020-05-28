65 yaş sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 65 yaş sokağa çıkma ne zaman kalkacak? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Çin’de başlayan ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da ele alınacak konular arasında. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Bugün yapılacak kabine toplantısında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da gündemde olan konular arasında yer alıyor.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Önümüzdeki hafta için resmi açıklama yapılmazken, bayram sonrasında nasıl bir takvim uygulanacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu hafta yasakların devam edip etmeyeceği merak edilirken, belirlenen yaş gruplarındakiler için sokağa çıkma izinleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Açıklanacak resmi kararlar sonrası detaylı bilgi haberimize eklenecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.