6 yaşındaki çocuk İstiklal Marşını ezbere okudu
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi anasınıfı öğrencilerinin yıl sonu gösterisi sırasında İstiklal Marşı'nın 7 kıtasını ezbere okuyan 6 yaşındaki Melis Ece Akbulut, izleyenlerden büyük alkış aldı.
Meslek Yüksekokulu Amfisi'nde düzenlenen anasınıfı öğrencilerinin yıl sonu programında üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört ve şapka ile sahneye çıkan İstiklal Marşı'nın 7 kıtasını ezbere okuyan anasınıfı öğrencilerinden 6 yaşındaki Melis Ece Akbulut, salonu dolduran izleyicilere duygulu anlar yaşattı.
Daha sonra koynunda çıkardığı Türk Bayrağını açan minik Melis dakikalarca alkışlandı.
İHA