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  3. 6 saatlik ‘panzehir' operasyonu! Yılanın ısırdığı genç için seferberlik
22 Mayıs 2020 Cuma 05:14 | Son Güncelleme:

6 saatlik ‘panzehir' operasyonu! Yılanın ısırdığı genç için seferberlik

6 saatlik ‘panzehir' operasyonu! Yılanın ısırdığı genç için seferberlik

Bingöl'de 18 Mayıs'ta hayvanlarını otlatan Mustafa Bektaş'ın (18) bacağını engerek yılanı ısırdı.

Ayağı şişen yaralı, hastaneye kaldırıldı. Erzurum’a sevk edilen Bektaş için çevre illerde panzehir bulamayan doktorlar, Sağlık Müdürlüğü’nden yardım istedi. Panzehir aracının Sivas’ta olduğu belirlendi. Erzincan’dan bir ambulans Sivas’a yönlendirildi. Bektaş da başka bir ambulansla Erzincan’a gönderildi. İlk ambulansın Sivas’tan alıp Erzincan’a getirdiği anti serum, anında Bektaş’a verildi. 6 saatlik seferberlik sonucu gencin hayatı kurtuldu. 

AMCAM ZEHRİ EMEREK TEMİZLEDİ

Yılan ısırdıktan sonra ayağı uyuşan Bektaş, “Amcamı aradım, koştu geldi. Yarayı emerek zehri biraz temizledi” dedi.

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