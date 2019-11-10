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6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü

6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçta sıkışan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Tuzla Orta Mahalle Taşpınar Sokak'ta seyir halinde olan 17 AN 083 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 6 katlı binanın bahçesine uçtu. Yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı düşüp ters şekilde kalan otomobilde sıkışan Ercan - Rukiye K. çiftini sıkıştıkları yerden kurtarmak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı sırada otomobili Rukiye K.'nin kullandığı bildirildi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İHA'ya konuşan çevre sakinleri, büyük bir gürültü üzerine dışarı çıktıklarını, bahçeye düşen aracı şaşkınlık içerisinde karşıladıklarını anlattı. Araçta sıkışan çifti, vatandaşların çıkardıkları öğrenildi.


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