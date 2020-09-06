6 Eylül 20:30 HADİ ipucu sorusu ve cevabı: İskoçya'nın dünyaca ünlü müzik aleti nedir?

Hadi bilgi yarışması binlerce kişi tarafından güncel olarak takip ediliyor. Bu akşamki büyük ödülü kazanmak isteyen Hadi'ciler Hadi ipucu sorusu ve cevabını araştırıyor. Her yarışma öncesinde ipucu yayınlayan Hadi'de bu akşam "Nesi Meşhur" konsepti ile sorular yöneltilecek. İşte 6 Eylül 20:30 HADİ ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI NEDİR?

Hadi ipucu sorusu: İskoçya'nın dünyaca ünlü müzik aleti nedir?

Cevap: Highlana Gaydası

GAYDA HAKKINDA

Hakkında çok fazla şey bilinmeyen gayda; 15. yüzyılın ilk yarısında İngiltere için bir hayli önem taşıyan bir müzik aletiydi. Gayda; İngiltere’den çok daha sonraları tanıştığı İskoçya’nın ve Pakistan’ın halk müziklerinin sembolü haline gelmiştir. Günümüzde ise dünyaca ünlü olan çeşidi Highlana gaydasıdır. Highlana gaydasında ağza konulan kısım ile esas sesin çıktığı, kavala benzeyen kısım arasında hava dolu bir torba bulunur.