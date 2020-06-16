5.7'lik depremden 16 saat sonra 5.6 ile sallandı! Karlıova'da deprem fırtınası

EMRE ÖZTÜRK – GÜRKAN ATA



Bingöl Karlıova’da önceki gün saat 17.24’te yaşanan 5.7’lik depremin şoku atlatılmadan dün saat 09.10’da 5.6 büyüklüğünde başka bir sarsıntı yaşandı. Kaynarpınar Köyü yakınlarında 7 km derinlikteki deprem, Elazığ ve Erzurum’da kuvvetli hissedildi. Can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar paniğe kapıldı. Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki bazı köy evleri hasar gördü.

18 SAATTE 245 ARTÇI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, önceki gün yaşanan 5.7’lik depremden sonra 18 saat boyunca 245 sarsıntı kaydetti. Artçıların 10 gün süreceği öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı 60 kişilik ekip hasar tespitine başladı.

22 YARALI TABURCU



İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD, 5.7’lik depremde yaralanan 26 kişiden 22’sinin taburcu edildiği, 4’ünün ise tedavisinin sürdüğü bildirdi. Acil ihtiyaçların karşılanması için de Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL ödenek gönderildi.

KORKUTAN UYARI!



Prof. Dr. Okan Tüysüz: “Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı kırılırsa 7.2’lik deprem üretir. Önemli stres birikti. Doğu Anadolu Fayı 150 yıldır suskun. Aynı tehlike Marmara için de var. Marmara Bölgesi’nde bugün 7’lik deprem olsa sürpriz olmaz.”

Prof. Dr. Naci Görür: “Biz Erzincan-Karlıova Yedisu Fay Hattı’nda deprem bekliyorduk. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde, Erzincan ile Karlıova arasında oldu. Beklediğimiz depremi öne çekti. Alarm veriyorum, bu noktada 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir.”

Prof. Dr. Osman Bektaş: “Karlıova; Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu faylarının kesişme noktası. 24 Ocak’taki Sivrice depremi Karlıova’nın gecikmiş tetikleyicisidir. Erzincan-Karlıova arasında 75 km sismik boşluk var, sürekli enerji üretiyor.”

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım: “Fay parça parça kırılıyor. Temmuz ayında da bölgede 5.5’lik deprem bekliyorum”.

AYNI GECE ÇADIR VE SICAK YEMEK



Bingöl’deki 5.7’lik deprem sonrası devlet vatandaşını mağdur etmedi.

Ağır hasar alan köylerden Elmalı’da AFAD tarafından gönderilen çadırlar Mehmetçiğin yardımıyla kuruldu. Kızılay da yemek dağıtımı yaptı.

DEPREM ŞEHİDİNİ DEVLET UĞURLADI



Depremde çöken gözetleme kulesinde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı tören sonrası toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit korucunun babası Mehmet Sait Pullu ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

SARSINTIYA CAMİDE YAKALANDILAR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaşanan 5.6’lık depremi şehit cenazesi için gittiği Ulu Cami’de hissetti.

BİR AİLE SON ANDA KURTULDU



Karlıova’daki 5.7’lik depremden önce 4 gün misafir kaldıkları Elmalı Köyü’nden Erzincan’a dönen 9 kişilik Andağ Ailesi, son an kurtuldu. Tayfur Andağ: “Yolda haberi alıp döndük. 2 saat önce oturduğumuz ev yerlebir olmuştu.”

ENKAZDAN ÇIKAN MUSA’YA TERAPİ



Kocaeli’nden ailesiyle geldiği Kaynarpınar’da depreme yakalanan Musa Yıldız’ın (3) üstüne duvar çöktü. Enkazdan sağ çıkan çocuk, hayati tehlikeyi atlattı. Darbe alan gözünün de iyileşeceği öğrenildi. Aile Bakanlığı, Musa ve ailesine psikolojik destek vermeye başladı.