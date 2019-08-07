Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,4796
  • 6,1511
  • 263.667
  • 98277.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

Kırıkkale'de tartıştığı eşini öldüren 76 yaşındaki kişi intihar etti.

Kırıkkale'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren 76 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1269. Sokak'ta ikamet eden Hacı C. (76) ile eşi Nesibe C. (69) arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı C'nin evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği eşi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hacı C, aynı silahla canına kıydı.

Bu sırada evde bulunan çiftin torunu A.C. bağırarak, dışarı çıktı. Çocuğun sesini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
İşte aşkın ilk karesi
İşte Teoman'ın yeni aşkı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
Demet Akalın kızı Hira'nın köpeği için VIP araç kiraladı
<p>ABD’de yaşanan silahlı saldırıların ardından, New York’un Times Meydanı’nda bulunan kalabalık, me

Times Meydanı’nda İzdiham! Motosiklet Sesini Silah Sesi Sandılar…

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Emeklinin gelirini artıracak yeni düzenleme