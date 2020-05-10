50 gün sonra sokağa çıkan kardeşler Mevlana Meydanı'nda buluşup selfie çekti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü kişiler bugün saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Bunun üzerine 50 gündür sadece telefonla görüşebilen ve ayrı kalan Mustafa Bağcı ve kardeşi İmdat Bağcı da, sokağa çıkma iznini fırsata çevirip bir araya geldi. İlk önce Üçler Mezarlığı'nda aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret edin Bağcı kardeşler, Sultan Selim Camii'de namaz kıldı. Ardından Mevlana Meydanı'nda koronavirüs hatırası için cep telefonuyla selfie çekti.

Koronavirüs nedeniyle kardeşiyle hiç görüşemediğini belirten Mustafa Bağcı, 'Sadece telefonla görüşüyorduk. Bugün bir araya gelip, önce mezarlığı ziyaret edip dua ettik. Sonra camide namazımızı kıldık. Bura da da hatıra fotoğrafı çekelim istedik. Oğlum da fotoğraf çekip göndermemizi istemişti. Tam da fotoğraf çekmeyi başaramadık ama hatıra kaldı'dedi.

İmdat Bağcı da, 'Sokağa çıkmıyorduk. Evde ibadet yaparak, televizyon izleyerek günümüzü geçiriyorduk. Ağabeyimle telefonla görüşüyorduk ama yüz yüze görüşemiyorduk. Bugün görüştük. Hasretimizi giderip, hatıra fotoğrafı çektik'diye konuştu.

Öte yandan 65 yaş ve üstü birçok kişi de Mevlana Müzesi önünde dua edip, bankalarda oturdu. Hemen müzenin yanındaki Sultan Selim Camii'nde namaz kılıp, dua etti.