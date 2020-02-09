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  3. 5 yıl aradan sonra Mersin'e kar yağdı

5 yıl aradan sonra Mersin'e kar yağdı

5 yıl aradan sonra Mersin'e kar yağdı

Mersin’in merkez ilçeleri Yenişehir ve Mezitli’ye 5 yıl aradan sonra kar yağdı.

Denizi ve güneşi ile bilinen Mersin’de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kentte sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine kar düştü.

Sabah evlerinin balkonlarından kar yağışına şahit olanlar telefonları ile görüntüledi. En son 2015 yılında kar yağışını görenler çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mersin, sosyal medyada Türkiye gündeminde ilk sıralara çıktı.


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