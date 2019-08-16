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5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

Elazığ’da 5 yaşındaki çocuk kahvaltı sırasında nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Sokak'ta bir evde  meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ailesiyle birlikte kahvaltı yapan 5 yaşındaki Kutada Eymen Saut'un nefes borusuna lokması kaçtı. Durumu fark eden aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, küçük çocuğu solunumu durmuş bir şekilde ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahaleler rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saut'un cansız bedeni, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından babası Eymen Suut Rahim ve yakınları tarafından alındı. 5 yaşındaki Saut'un cenazesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi. 

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